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В северные районы Иркутской области доставили 19 тысяч тонн угля

Топливо предназначено для отопления зданий Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В районы Крайнего Севера Иркутской области доставили 19 тысяч тонн угля. Его перевезли на судах водного транспорта в Мамско-Чуйский и Бодайбинский районы. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-транспортной прокуратуре.

— Уголь предназначен для отопления жилых домов и муниципальных учреждений северных поселков в отопительный период 2025—2026 годов. Также ресурсоснабжающие организации подписали договоры на поставку топлива объемом более 50 тысяч тонн, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Чтобы обеспечить выполнение программы северного завоза, Осетровская транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации. Прокуроры ежедневно анализируют данные о поставках топлива и энергии, отслеживают уровень воды в реках Лене и Витиме и недопускают случаи нарушений при работе речного транспорта.