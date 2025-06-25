В северные районы Иркутской области доставили 19 тысяч тонн угля

В районы Крайнего Севера Иркутской области доставили 19 тысяч тонн угля. Его перевезли на судах водного транспорта в Мамско-Чуйский и Бодайбинский районы. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-транспортной прокуратуре.
— Уголь предназначен для отопления жилых домов и муниципальных учреждений северных поселков в отопительный период 2025—2026 годов. Также ресурсоснабжающие организации подписали договоры на поставку топлива объемом более 50 тысяч тонн, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Чтобы обеспечить выполнение программы северного завоза, Осетровская транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации. Прокуроры ежедневно анализируют данные о поставках топлива и энергии, отслеживают уровень воды в реках Лене и Витиме и недопускают случаи нарушений при работе речного транспорта.