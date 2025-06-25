В северные районы Иркутской области доставили 19 тысяч тонн угля

В районы Крайнего Севера Иркутской области доставили 19 тысяч тонн угля. Его перевезли на судах водного транспорта в Мамско-Чуйский и Бодайбинский районы. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-транспортной прокуратуре.