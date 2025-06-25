ВСУ пытались атаковать Воронеж.
Российские ПВО сбили три украинских беспилотника над Воронежем. Об этом сообщили в Минобороны России. Утром 25 июня силовое ведомство сообщало о 18 перехваченных БПЛА над российскими регионами.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше