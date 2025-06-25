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ВСУ пытались атаковать Воронеж

Российские ПВО сбили три украинских беспилотника над Воронежем. Об этом сообщили в Минобороны России. Утром 25 июня силовое ведомство сообщало о 18 перехваченных БПЛА над российскими регионами.

ВСУ пытались атаковать Воронеж.

Российские ПВО сбили три украинских беспилотника над Воронежем. Об этом сообщили в Минобороны России. Утром 25 июня силовое ведомство сообщало о 18 перехваченных БПЛА над российскими регионами.

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