Ложное трудоустройство: Мошенники начали выманивать деньги у соискателей под видом работодателей

В России участились случаи мошенничества под видом трудоустройства, когда преступники выманивают крупные суммы у соискателей. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе банка ВТБ.
По словам вице-президента банка Дмитрия Ревякина, злоумышленники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, например, помощника директора. Они быстро «нанимают» кандидата, заключают фальшивый трудовой договор и через мессенджеры имитируют рабочий процесс.
Затем под благовидным предлогом (например, необходимость помощи в лечении родственников) просят перевести деньги, обещая их вернуть. После получения средств мошенники либо требуют новые переводы, либо исчезают.
Эксперт отметил, что такая схема использует доверие людей, ищущих работу. Преступники искусственно создают отношения «начальник-подчиненный», чтобы жертва психологически легче соглашалась на их условия. Банк также обращает внимание, что любое требование оплатить что-либо до начала работы является явным признаком мошенничества.
Чтобы избежать подобного обмана следует тщательно проверять компанию-работодателя через официальные источники. Категорически не следует переводить деньги, даже если обещают их вернуть с процентами. Особую осторожность нужно проявлять к подозрительным номерам телефонов и предложениям внести какие-либо платежи перед официальным оформлением.
Как KP.RU писал ранее, больше всего мошенников в России интересуют дети, пожилые люди и владельцы криптовалют. В 2025 году на 60% увеличилось количество атак на Android-устройства, в которых вредоносные файлы прикрывались под популярными играми.