Строительство семи корпусов началось в составе жилого комплекса в районе Троицк

Как уточняется, дом № 7 построят по адресу: поселение Десеновское, квартал 23. Жилая площадь превысит 76 тыс. кв. м. Застройщик уже опубликовал проектную декларацию в ЕИСЖС, что позволило ему объявить цены на недвижимость и открыть продажи. Реализация проекта проходит с использованием счетов эскроу. Квартиры в четырех корпусах будут сдаваться с чистовой отделкой, в трех — без.