Строительство семи корпусов началось в составе жилого комплекса в районе Троицк

«Комитет получил извещение о начале строительно-монтажных работ, после чего была сформирована программа выездных проверок объекта. На площадке возведут семь корпусов высотой от восьми до 22 этажей, объединенных подземной частью. Общая площадь здания составит почти 139 тыс. кв. м. Всего проектом предусмотрено 1 тыс. 502 квартиры различных планировок», — приводятся в материале слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.
Как уточняется, дом № 7 построят по адресу: поселение Десеновское, квартал 23. Жилая площадь превысит 76 тыс. кв. м. Застройщик уже опубликовал проектную декларацию в ЕИСЖС, что позволило ему объявить цены на недвижимость и открыть продажи. Реализация проекта проходит с использованием счетов эскроу. Квартиры в четырех корпусах будут сдаваться с чистовой отделкой, в трех — без.
«Реализация проекта пройдет под контролем комитета на всех этапах — инспекторы будут оценивать качество работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации и архитектурно-градостроительному решению. Одновременно с этим специалисты управления по контролю и надзору в сфере долевого строительства проследят за полнотой и корректностью размещаемых застройщиком сведений», — добавил Слободчиков.
Как уточняется, в настоящее время на площадке уже начались работы по ограждению котлована, ведется подготовка к его разработке.
«На фасадах используют красивый медно-коричневый цвет в сочетании с серо-белым и графитовым оттенками, а в качестве отделочных материалов предлагается использовать штукатурку, фиброцементные плиты и композитные алюминиевые панели. Часть секций получит изящные завершения в виде зубчатых “корон”, — цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Все корпуса объединит двухуровневая подземная парковка на 732 машиноместа, наличие которой позволит организовать безопасные дворы, закрытые для автомобилей. Проектом предусмотрено и 66 «семейных» мест на два автомобиля. Также здесь разместятся 354 кладовых помещения. Первые этажи будут отданы под коммерческие объекты, их совокупная площадь составит 6,7 тыс. кв. м.
На прилегающей территории обустроят детские площадки, оборудование для нешумных видов спорта, проложат прогулочные дорожки и проведут озеленение.