МВД: мошенники используют старые схемы с блокировкой Apple с помощью iCloud

«Мошенник втирается к жертве в доверие (часто это происходит на сайтах знакомств, в сообществах в соцсетях и при поиске работы). Под каким-либо предлогом (распечатать билеты, получить данные с “разбитого” телефона мошенника и так далее) жертву уговаривают войти в учетную запись iCloud злоумышленника на своем устройстве. Получив доступ, мошенник использует функцию “Найти iPhone” и активационную блокировку», — рассказывается в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.