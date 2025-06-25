МВД: мошенники используют старые схемы с блокировкой Apple с помощью iCloud

Мошенники по-прежнему пользуются старыми схемами блокировки устройств Apple с помощью неправомерного доступа к сервису iCloud, предупреждают российские правоохранители.
«Мошенник втирается к жертве в доверие (часто это происходит на сайтах знакомств, в сообществах в соцсетях и при поиске работы). Под каким-либо предлогом (распечатать билеты, получить данные с “разбитого” телефона мошенника и так далее) жертву уговаривают войти в учетную запись iCloud злоумышленника на своем устройстве. Получив доступ, мошенник использует функцию “Найти iPhone” и активационную блокировку», — рассказывается в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
После, отмечают правоохранители, мошенники требуют деньги, угрожая безвозвратной блокировкой или удалением всех данных с устройства.
«Уязвимость — не в ошибке Apple, а в методах социальной инженерии и неосторожности пользователей», — подчеркивают в МВД.
К слову, киберэксперт Юрий Бастрыкин рекомендует использовать на телефоне сложные пароли с различными символами в целях защиты персональных аккаунтов от взломов.