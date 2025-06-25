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В Омске зафиксированы значительные задержки авиарейсов

Некоторые рейсы улетели с опозданием на 6,5 часов.

Источник: Комсомольская правда

25 июня в омском аэропорту произошли серьезные сбои в расписании рейсов. Два вылета из города были отложены на несколько часов, что вызвало неудобства у пассажиров.

Рейс до Казани был задержан более чем на три часа: вместо запланированного времени вылета в 8:35, отправление состоится только в 11:55. Еще большее опоздание коснулось рейса в Горно-Алтайск — самолет вылетит с задержкой в 6,5 часов, вместо 12:00 вылет намечен на 18:30.

Причины задержек, вероятно, связаны с опозданием прибывающих рейсов. Например, самолет из Казани должен был приземлиться в Омске в 7:25 утра, однако на момент публикации он все еще находился в пути. Накануне аэропорт Казани временно ограничил прием и выпуск воздушных судов, что могло повлиять на график полетов. Аналогичная ситуация сложилась с рейсом из Горно-Алтайска, который также прибудет в Омск с опозданием.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время вылетов у авиакомпаний или в справочной службе аэропорта.

Ранее мы писали, что Superjet аварийно сел в Омске.