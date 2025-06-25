В Омске зафиксированы значительные задержки авиарейсов

Причины задержек, вероятно, связаны с опозданием прибывающих рейсов. Например, самолет из Казани должен был приземлиться в Омске в 7:25 утра, однако на момент публикации он все еще находился в пути. Накануне аэропорт Казани временно ограничил прием и выпуск воздушных судов, что могло повлиять на график полетов. Аналогичная ситуация сложилась с рейсом из Горно-Алтайска, который также прибудет в Омск с опозданием.