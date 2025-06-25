Пашинян заявил о предотвращении плана по захвату власти в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы пресекли попытку госпереворота. Об этом политик рассказал в интервью изданию Civic.
В своём личном блоге Никол Пашинян поделился ссылкой на расследование, опубликованное в одном из изданий. В этом расследовании представлен семистраничный документ под названием «Стратегия переворота».
Согласно материалам расследования, заговорщики якобы намеревались начать свои действия 23 июля, чтобы свергнуть действующую власть. Среди фигурантов документа — бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, лидер протестного движения Баграт Галстян, миллиардер Самвел Карапетян. Кроме того, в списке Пашиняна есть ряд российских компаний.
«Этот процесс войдет в историю как “неудавшийся государственный переворот мошенников”», — резюмировал Пашинян.
Ранее KP.RU сообщил, что Пашинян анонсировал новый шаг против арестованного Карапетяна. У российского бизнесмена изымут электросети. Премьер Армении заявил о готовности реализовать свой план в скором времени.