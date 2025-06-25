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Казахстанцев эвакуируют из ОАЭ и Катара

Авиакомпании SCAT и Air Astana 25 июня выполнят шесть рейсов из Дубая и Дохи в Алматы и Астану для вывоза казахстанцев, сообщает Минтранспорта. Дополнительные четыре борта также запланированы на 27 и 29 июня.

Источник: Курсив

Полеты осуществляются в обход воздушного пространства Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана из-за ограничений, введенных в регионе.

Air Astana возобновила полеты из Дубая в Алматы и Астану, а также из Дохи в Алматы. Для пассажиров отмененных ранее рейсов организованы дополнительные репатриационные борты.

SCAT начала вывоз граждан из Катара. Первый рейс Доха-Алматы вылетел 25 июня в 07:35 по местному времени с 213 пассажирами на борту. Рейс Доха-Астана запланирован на 14:30 по времени Катара с ожидаемым количеством 290 пассажиров.

Запланированы чартерные рейсы для вывоза граждан:

  • 27 июня 2025 года: Доха-Астана
  • 29 июня 2025 года: Доха-Алматы

В министерстве подчеркнули, что совместно с авиакомпаниями отслеживает ситуацию и корректирует расписание. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на сайтах авиакомпаний.