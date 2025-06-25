Казахстанцев эвакуируют из ОАЭ и Катара

SCAT начала вывоз граждан из Катара. Первый рейс Доха-Алматы вылетел 25 июня в 07:35 по местному времени с 213 пассажирами на борту. Рейс Доха-Астана запланирован на 14:30 по времени Катара с ожидаемым количеством 290 пассажиров.