Казахстанцев эвакуируют из ОАЭ и Катара

Полеты осуществляются в обход воздушного пространства Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана из-за ограничений, введенных в регионе.
Air Astana возобновила полеты из Дубая в Алматы и Астану, а также из Дохи в Алматы. Для пассажиров отмененных ранее рейсов организованы дополнительные репатриационные борты.
SCAT начала вывоз граждан из Катара. Первый рейс Доха-Алматы вылетел 25 июня в 07:35 по местному времени с 213 пассажирами на борту. Рейс Доха-Астана запланирован на 14:30 по времени Катара с ожидаемым количеством 290 пассажиров.
Запланированы чартерные рейсы для вывоза граждан:
- 27 июня 2025 года: Доха-Астана
- 29 июня 2025 года: Доха-Алматы
В министерстве подчеркнули, что совместно с авиакомпаниями отслеживает ситуацию и корректирует расписание. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на сайтах авиакомпаний.