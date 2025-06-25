Кто зарабатывает больше айтишников в Красноярском крае?

Специалисты в сфере информационных технологий традиционно считаются одними из самых высокооплачиваемых на рынке труда. Однако, исследование, проведенное аналитиками hh.ru, показало, что в Красноярском крае есть профессии, доходы которых превышают зарплаты IT-специалистов.
В 2023 году медианная зарплата программистов и разработчиков в регионе составила 90 300 рублей, что заметно выше среднего уровня по краю (80 000 рублей). Тем не менее, некоторые категории специалистов могут рассчитывать на более высокие доходы.
На первом месте по уровню зарплат находятся топ-менеджеры. Финансовые директора могут зарабатывать до 180 000 рублей, что в два раза больше медианных предложений для программистов. Коммерческие, генеральные и исполнительные директора получают около 150 000 рублей, а директора по маркетингу и PR — порядка 120 000 рублей.
Не только руководители, но и представители рабочих профессий также могут похвастаться высокими заработками. Геологи, например, имеют зарплаты до 199 990 рублей, геодезисты — 188 900 рублей, а машинисты — 186 300 рублей.
Внутри IT-сектора также есть высокооплачиваемые должности. Дата-сайентисты занимают первое место с зарплатами в 250 000 рублей. За ними следуют директора по информационным технологиям с доходами около 220 000 рублей и руководители групп разработки, которые могут рассчитывать на 200 000 рублей.