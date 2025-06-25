Кто зарабатывает больше айтишников в Красноярском крае?

На первом месте по уровню зарплат находятся топ-менеджеры. Финансовые директора могут зарабатывать до 180 000 рублей, что в два раза больше медианных предложений для программистов. Коммерческие, генеральные и исполнительные директора получают около 150 000 рублей, а директора по маркетингу и PR — порядка 120 000 рублей.