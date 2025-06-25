Умер Джо Маринелли, актёр из «Санта-Барбары» и «Доктора Хауса»

Начав карьеру с театральных подмостков Лос-Анджелеса и работы плотником, к 1984 году Маринелли добился первых успехов на телевидении, снявшись в популярных сериалах того времени. Его прорывом стала роль в «Санта-Барбаре», куда он попал благодаря знакомству с продюсером Джилл Фаррен Фелпс во время работы над сериалом «Закон Лос-Анджелеса».