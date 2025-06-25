Умер Джо Маринелли, актёр из «Санта-Барбары» и «Доктора Хауса»

Умер Джо Маринелли — американский актер, известный зрителям по ролям в сериалах «Санта-Барбара» и «Доктор Хаус». Он скончался 22 июня в возрасте 68 лет.
Как сообщила супруга актера Джин Маринелли, причиной смерти стал рак желудка. По информации агента артиста Джули Смит, Маринелли в течение нескольких лет боролся с онкологическими заболеваниями горла и желудка. Актер умер в своем доме в Бербанке (Калифорния).
За свою карьеру Маринелли сыграл запоминающиеся роли в популярных телепроектах. Помимо роли мафиози Банни Тальятти в «Санта-Барбаре», он снимался в сериалах «Доктор Хаус», «Отчаянные домохозяйки», «Главный госпиталь», а также в оскароносном фильме «На обочине» Александра Пэйна.
Начав карьеру с театральных подмостков Лос-Анджелеса и работы плотником, к 1984 году Маринелли добился первых успехов на телевидении, снявшись в популярных сериалах того времени. Его прорывом стала роль в «Санта-Барбаре», куда он попал благодаря знакомству с продюсером Джилл Фаррен Фелпс во время работы над сериалом «Закон Лос-Анджелеса».
Ранее из жизни ушел актер Евгений Стратан, известный зрителям по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Ему было 56 лет. Причиной смерти артиста стал инсульт. Стратан умер у себя на родине в Молдавии.