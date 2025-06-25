Слуцкий предложил обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей. Об этом стало известно в среду, 25 июня.
По его словам, текущая программа семейной ипотеки остается недоступной для семей с двумя и более детьми, несмотря на льготы и материнский капитал. Слуцкий считает, что нулевая ставка стимулирует рождение третьих и последующих детей и повысит доступность жилья.
— ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в программу семейной ипотеки, установив размер ставки по ней в зависимости от количества детей в семье: шесть процентов для семьи с одним ребенком, три процента для семьи с двумя детьми, ноль процентов для семьи с тремя и более детьми, — отметил Слуцкий.
Он отметил рост числа многодетных семей с 2,4 до 2,65 миллиона за прошлый год, подчеркнув необходимость укрепления этой тенденции через решение жилищного вопроса. Лидер ЛДПР также предложил развивать малоэтажную застройку с социальной инфраструктурой для долгосрочного улучшения демографии, передает ТАСС.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что в России в скором времени может произойти повышение планки многодетности.