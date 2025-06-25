Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий предложил обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей. Об этом стало известно в среду, 25 июня.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей. Об этом стало известно в среду, 25 июня.

По его словам, текущая программа семейной ипотеки остается недоступной для семей с двумя и более детьми, несмотря на льготы и материнский капитал. Слуцкий считает, что нулевая ставка стимулирует рождение третьих и последующих детей и повысит доступность жилья.

— ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в программу семейной ипотеки, установив размер ставки по ней в зависимости от количества детей в семье: шесть процентов для семьи с одним ребенком, три процента для семьи с двумя детьми, ноль процентов для семьи с тремя и более детьми, — отметил Слуцкий.

Он отметил рост числа многодетных семей с 2,4 до 2,65 миллиона за прошлый год, подчеркнув необходимость укрепления этой тенденции через решение жилищного вопроса. Лидер ЛДПР также предложил развивать малоэтажную застройку с социальной инфраструктурой для долгосрочного улучшения демографии, передает ТАСС.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что в России в скором времени может произойти повышение планки многодетности.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше