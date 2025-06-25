Слуцкий предложил обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей

— ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в программу семейной ипотеки, установив размер ставки по ней в зависимости от количества детей в семье: шесть процентов для семьи с одним ребенком, три процента для семьи с двумя детьми, ноль процентов для семьи с тремя и более детьми, — отметил Слуцкий.