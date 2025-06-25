Новые штрафы приняли в Приморье

Однако в других сферах наказание ужесточилось. Так, за нарушение тишины и покоя ночью теперь предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч (против 1−2 тысяч и фиксированных 4 тысяч ранее). Увеличены санкции за сброс мусора в неустановленных местах — до 5 тысяч рублей, а также за нарушение правил благоустройства.