Новые штрафы приняли в Приморье

Так, краевые депутаты на июньской сессии окончательно приняли обновленную редакцию документа, уточняющую составы нарушений и корректирующую размеры штрафов. При этом депутаты решили не повышать санкции за неоплаченную парковку и купание в запрещенных местах, несмотря на ранее предложенные ужесточения.
Как отметил спикер парламента Антон Волошко, проект вызвал оживленную дискуссию в обществе и среди депутатов. Ко второму чтению в документ было внесено множество поправок, часть из которых приняла рабочая группа с участием правительства и прокуратуры.
В частности, по решению депутатов, штраф за неоплату парковки останется прежним. Не увеличили и штраф за купание в запрещенных местах.
Однако в других сферах наказание ужесточилось. Так, за нарушение тишины и покоя ночью теперь предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч (против 1−2 тысяч и фиксированных 4 тысяч ранее). Увеличены санкции за сброс мусора в неустановленных местах — до 5 тысяч рублей, а также за нарушение правил благоустройства.
Существенные изменения затронули безопасность на воде. Поправки в статью 3.12 вводят четкие формулировки: вместо прежних «запрет выхода/выезда» теперь используется понятие «нахождение граждан/техники на льду» в период запрета. Нарушителям грозит штраф до 2 тысяч рублей, а в случае с автомобилем — до 50 тысяч рублей для юридических лиц.
Дополнительно установлена ответственность за нахождение детей до 14 лет на пляжах без взрослых. Штрафы — от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч — для должностных лиц. Также наказуемо купание детей до 7 лет без спасательных средств.
Отдельное внимание уделено борьбе с незаконными надписями и граффити. За самовольное размещение афиш, объявлений и агитации — штраф до 40 тысяч рублей для организаций. Если речь идет о наркограффити или иной запрещенной информации, сумма может достигать 80 тысяч рублей. Нововведения также обязывают собственников зданий своевременно удалять такие надписи — за игнорирование грозит штраф.
Для нарушителей, испортивших фасады зданий или не выполнивших обязанность по удалению собственных надписей, штрафы составят до 100 тысяч рублей для юрлиц, до 50 тысяч — для должностных лиц.
По многочисленным обращениям жителей введена статья 7.28, устанавливающая ответственность за парковку на газонах, детских и спортивных площадках. Граждане заплатят до 5 тысяч рублей, организации — до 100 тысяч.
Также по инициативе администрации Владивостока введено наказание за оставление на платной парковке автомобилей без номерных знаков или с нечитаемыми табличками. Для граждан — до 5 тысяч рублей, для организаций — до 30 тысяч. В отдельных случаях может применяться блокировка колес.