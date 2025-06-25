Двух полицейских в Калужской области задержали за незаконную легализацию 50 тысяч мигрантов

В Калужской области задержаны заместитель начальника полиции по Жуковскому району Сергей Григорьев и начальник уголовного розыска Евгений Солопов. По данным телеграм-канала Mash, силовики подозреваются в создании крупного канала незаконной миграции, через который за два года были нелегально легализованы на территории России около 50 тысяч иностранцев.