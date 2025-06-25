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Двух полицейских в Калужской области задержали за незаконную легализацию 50 тысяч мигрантов

В Калужской области задержаны заместитель начальника полиции по Жуковскому району Сергей Григорьев и начальник уголовного розыска Евгений Солопов. По данным телеграм-канала Mash, силовики подозреваются в создании крупного канала незаконной миграции, через который за два года были нелегально легализованы на территории России около 50 тысяч иностранцев.

Источник: Life.ru

Задержание полицейских в Калужской области. Видео © Telegram / Mash.

По информации источников в правоохранительных органах, полицейские за деньги оформляли мигрантам фиктивные документы — тесты по русскому языку, справки о знании законодательства, трудовые патенты, временную и постоянную регистрацию. Эти документы позволяли иностранцам официально находиться в России и беспрепятственно перемещаться по стране.

Оба полицейских уже задержаны, им предъявлены обвинения. Установлены личности всех 50 тысяч мигрантов, воспользовавшихся услугами схемы. Их уже задерживают и депортируют.

Ранее в МВД отчитались, что в 2024 году в Россию въехало свыше 6 миллионов мигрантов, при этом около половины из них прибыли с целью трудоустройства. Основными странами происхождения мигрантов стали Узбекистан (23,3%), Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%).