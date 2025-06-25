Администрация Омска объяснила ситуацию с проблемной дорогой на улице Крупской

Омичи продолжают жаловаться на состояние дороги на пересечении улиц Крупской и 3-й Островской, где неоднократно возникали вопросы к качеству покрытия. Несмотря на то, что объект был построен всего полтора года назад, колея на участке до сих пор вызывает недовольство горожан.
В ответ на обращения граждан администрация города сообщила, что меры для исправления ситуации предпринимаются. По информации муниципалитета, департамент строительства обратился в суд с иском к генподрядчику строительства дороги, требуя устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств. Однако Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на неподтвержденные гарантийные основания для ремонта. При этом стоимость работ оценивалась в сумму более 1 миллиарда рублей.
«Департаментом строительства будет подготовлено обращение в управление дорожного хозяйства и благоустройства для включения данного участка в план ремонтно-восстановительных работ в текущем году», — говорится в официальном ответе администрации. В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства.
Между тем, ситуация вызывает вопросы у жителей города. Многие недоумевают: если дорога стоимостью более миллиарда рублей приходит в негодность спустя полтора года, то как долго продержатся другие объекты, построенные в городе.