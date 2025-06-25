Администрация Омска объяснила ситуацию с проблемной дорогой на улице Крупской

В ответ на обращения граждан администрация города сообщила, что меры для исправления ситуации предпринимаются. По информации муниципалитета, департамент строительства обратился в суд с иском к генподрядчику строительства дороги, требуя устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств. Однако Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на неподтвержденные гарантийные основания для ремонта. При этом стоимость работ оценивалась в сумму более 1 миллиарда рублей.