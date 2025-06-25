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Армянские силовики обвинили архиепископа Галстаняна в тяжких преступлениях

Архиепископ Галстанян обвинен в подготовке терактов для смены власти в Армении.

Источник: Комсомольская правда

Лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян и его соратники обвиняются в подготовке террористических актов с целью захвата власти, заявил Следственный комитет Армении.

Отмечается, что в ноябре прошлого года священник якобы решил добиться смены власти в республике запрещенными конституцией Армении способом. По версии следствия, для этого архиепископ с разрешения соратников по движению приобрел необходимые средства и инструменты для совершения терактов и захвата власти в составе группы.

«Также он намеренно создал иные условия, тем самым подготовившись к узурпации власти», — отмечается в релизе ведомства.

Ранее задержанный в республике глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян заявил, что власти Армении превратили политическую сцену в цирковое представление, а парламент — в площадку для кулачных разборок. Он также отметил, что в правящей партии Армении существует группа лиц, готовая по малейшему указанию «попирать все ценности страны».

А президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения является государством — военным преступником, совершая акты агрессии против мирного населения и гражданской инфраструктуры.