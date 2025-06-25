Армянские силовики обвинили архиепископа Галстаняна в тяжких преступлениях

Отмечается, что в ноябре прошлого года священник якобы решил добиться смены власти в республике запрещенными конституцией Армении способом. По версии следствия, для этого архиепископ с разрешения соратников по движению приобрел необходимые средства и инструменты для совершения терактов и захвата власти в составе группы.