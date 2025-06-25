Ростовчане опять остались без мобильного интернета

Жители Ростова, а также некоторых районов Ростовской области, вновь жалуются на сбои в работе мобильного интернета. О проблеме местные сообщают в социальных сетях. Первые жалобы появились примерно в 6 часов утра.
В связи с проблемами с мобильным интернетом в донской столице вновь взлетели цены на такси. Ростовчане отмечают, что загрузка веб-страниц практически невозможна, также отсутствует возможность отправить сообщение в мессенджере или соцсети, прослушать голосовое сообщение.
По данным сервиса сбой.рф, проблемы со связью наблюдаются практически у всех операторов, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени.
Ранее стало известно о том, что дежурные силы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на Ростовскую область 25 июня.