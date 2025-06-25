Ростовчане опять остались без мобильного интернета

В связи с проблемами с мобильным интернетом в донской столице вновь взлетели цены на такси. Ростовчане отмечают, что загрузка веб-страниц практически невозможна, также отсутствует возможность отправить сообщение в мессенджере или соцсети, прослушать голосовое сообщение.