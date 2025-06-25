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Олег Отроков возглавил комитет по молодежной политике Ростовской области

Врио главы региона назначил председателя комитета по молодежной политике Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Олега Отрокова назначили на пост председателя комитета по молодежной политике Ростовской области. Кадровое решение согласовал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Рассчитываю, что богатый опыт послужит во благо всей донской молодежи. Желаю Олегу Юрьевичу успехов в работе, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Олег Отроков экономист, менеджер, специалист по работе с молодежью. Трудовой путь начал в 2008 году с должности координатора в региональном комитете по молодежной политике.

Также он работал в донском «Агентстве развития молодежных инициатив» и занимал должности в РГЭУ (РИНХ), в частности, был проректором по воспитательной работе и молодежной политике.

Трижды победитель всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, выигрывал конкурс «Моя страна — моя Россия». Является лауреатом первой Национальной премии молодых политологов России. Кандидат политических наук, автор свыше 60 научных исследований.

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