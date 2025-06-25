DM: врач назвал сочетания продуктов, помогающие избежать рака кишечника

Британский врач, практикующий онколог-хирург Каран Раджан рассказал, какие сочетания продуктов необходимо употреблять для того, чтобы избежать рака кишечника, в основном это — клетчатка, пишет Daily Mail.
По словам специалиста, достаточное количество потребления клетчатки ежедневно — основной способ профилактики онкологии пищеварительной системы.
Раджан дал рабочую схему, в нее входят: 50 г фисташек или миндаля, 80 г малины, 100 г замороженного горошка, 100 г хумуса, 50 г темного шоколада и 75 г чечевицы. Некоторые продукты можно менять, например, на фрукты, такие как яблоко, авокадо или груша, подчеркнул он. Врач посоветовал хотя бы три из названных продуктов включать в ежедневный рацион.
«Таким образом, вы получаете клетчатку из трех разных источников, каждый из которых содержит различные фитонутриенты, полифенолы и пребиотические волокна. Клетчатка является одним из видов углеводов в растениях, но, в отличие от сахара и крахмала, она не усваивается сразу организмом. Однако она поддерживает здоровье кишечника и его правильное функционирование», — приводит издание слова Раджана.
По оценкам Cancer Research UK, рак кишечника чаще всего наблюдается у людей старше 50 лет, но болезнь «молодеет», сейчас ее можно встретить уже у людей, которым всего 25 лет. Кроме того, исследователи выяснили, что 54% случаев онкологии пищеварительной системы можно предотвратить, если стараться правильно питаться.
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