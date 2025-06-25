DM: врач назвал сочетания продуктов, помогающие избежать рака кишечника

Раджан дал рабочую схему, в нее входят: 50 г фисташек или миндаля, 80 г малины, 100 г замороженного горошка, 100 г хумуса, 50 г темного шоколада и 75 г чечевицы. Некоторые продукты можно менять, например, на фрукты, такие как яблоко, авокадо или груша, подчеркнул он. Врач посоветовал хотя бы три из названных продуктов включать в ежедневный рацион.