Fars: в Иране казнили троих человек, обвиняемых в работе на Израиль

Три человека, признанных виновными в шпионской деятельности в интересах израильской разведки «Моссад», были казнены в тюрьме города Урмия в иранской провинции Западный Азербайджан. Об этом сообщило издание Fars.
«Сегодня утром в тюрьме Урмии были приведены в исполнение смертные приговоры трем членам сионистского режима, которые пытались ввезти в страну оборудование для совершения террористических актов», — говорится в сообщении.
По данным источников, технику они пытались провести под видом партии алкоголя.
Ранее издание Nour News писало, что за последние 12 дней в Иране были задержаны 700 человек, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля.