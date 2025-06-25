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Fars: в Иране казнили троих человек, обвиняемых в работе на Израиль

Смертные приговоры были приведены в исполнение в тюрьме Урмии.

Источник: Аргументы и факты

Три человека, признанных виновными в шпионской деятельности в интересах израильской разведки «Моссад», были казнены в тюрьме города Урмия в иранской провинции Западный Азербайджан. Об этом сообщило издание Fars.

«Сегодня утром в тюрьме Урмии были приведены в исполнение смертные приговоры трем членам сионистского режима, которые пытались ввезти в страну оборудование для совершения террористических актов», — говорится в сообщении.

По данным источников, технику они пытались провести под видом партии алкоголя.

Ранее издание Nour News писало, что за последние 12 дней в Иране были задержаны 700 человек, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля.