Ради «Алых парусов». Смотрите, как Дворцовый мост очистили от проводов

Всего снято 320 метров проводов и 600 метров троса подвесной системы. Работали четыре автовышки на базе МАЗ и вышка с автогидроподъемником «Телескоп» на базе КАМАЗ. «Телескоп» применяется там, где обычный автогидроподъемник не может достать сеть, например под опорной конструкцией.
Также перед праздником отключают контактную сеть на Троицком мосту, но ее не демонтируют.
После завершения «Алых парусов» контактную сеть вернут и подключат днем 29 июня.
«Алые паруса» пройдут в ночь с 28 на 29 июня. Выпускники соберутся на Дворцовой и на главных набережных города. Бриг «Россия» пройдет от Меншиковского дворца до Эрмитажа. Будет еще две репетиции: 27 июня можно посмотреть на сам бриг «Россия», а 28-го — на пиротехническое шоу.