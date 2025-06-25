Ради «Алых парусов». Смотрите, как Дворцовый мост очистили от проводов

«Алые паруса» пройдут в ночь с 28 на 29 июня. Выпускники соберутся на Дворцовой и на главных набережных города. Бриг «Россия» пройдет от Меншиковского дворца до Эрмитажа. Будет еще две репетиции: 27 июня можно посмотреть на сам бриг «Россия», а 28-го — на пиротехническое шоу.