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Белорусские ученые разработали программу на основе ИИ для отказа от курения

В Беларуси ученые создали программу для отказа от курения.

Источник: Комсомольская правда

Ученые РНПЦ психического здоровья разработали цифровую программу для отказа от курения, сообщили в Минздраве.

Речь идет о программе с элементами искусственного интеллекта, усиливающую мотивацию человека, который хочет бросить курить.

— Пилотный проект уже представили на выставке «Здравоохранение-2025». Сейчас он дорабатывается, — прокомментировала ученый секретарь РНПЦ психического здоровья Инесса Григорьева.

Отмечается, что обращение пациента начинается с осмотра мультидисциплинарной бригады: психиатра-нарколога, психотерапевта, психолога. После тестирования программа помогает людям с зависимостью восполнить дефицит информации и навыков. Так, пациенту удается узнать свои слабые места, найти внутреннюю мотивацию отказаться от курения. Каждый участник получает индивидуальные консультацию. При необходимости дополнительно назначаются никотиновая кислота и корректоры.

Сообщается, что белорусскую программу отказа от курения уже опробовали 74 человека. Основной группе — 50 пациентам к психотерапии добавляли транскраниальную магнитную стимуляцию и получили заметный эффект.

А еще писали, что круглосуточная линия экстренной психологической помощи заработает в Беларуси.

Между тем МЧС предупредило белорусов о сильном ветре 25 июня: «Усиление юго-западного ветра с порывами 15−20 м/с».