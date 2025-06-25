Белорусские ученые разработали программу на основе ИИ для отказа от курения

Отмечается, что обращение пациента начинается с осмотра мультидисциплинарной бригады: психиатра-нарколога, психотерапевта, психолога. После тестирования программа помогает людям с зависимостью восполнить дефицит информации и навыков. Так, пациенту удается узнать свои слабые места, найти внутреннюю мотивацию отказаться от курения. Каждый участник получает индивидуальные консультацию. При необходимости дополнительно назначаются никотиновая кислота и корректоры.