Минздрав предложил новые меры по найму выпускников-медиков

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Министерстве здравоохранения России предложили не брать на работу выпускников-медиков без стажа в государственных клиниках, пишет «Коммерсантъ».
«Ведомство намерено сделать обязательную трехлетнюю отработку одним из условий допуска к периодической аккредитации, без которой медики и фармацевты не имеют права работать», — говорится в публикации.
В материале указали, что изначально в министерстве хотели штрафовать выпускников, учившихся за счет госбюджета, в случае отказа работать в госклиниках. По новым правилам их будут лишать возможности трудиться по своей специальности.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в июне прошлого года заявляла, что вузы должны сопровождать молодых специалистов в медицинской сфере до их трудоустройства и отвечать за него.