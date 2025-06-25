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Минздрав предложил новые меры по найму выпускников-медиков

«Ъ»: Минздрав предложил не нанимать выпускников-медиков без стажа в госклиниках.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Министерстве здравоохранения России предложили не брать на работу выпускников-медиков без стажа в государственных клиниках, пишет «Коммерсантъ».

«Ведомство намерено сделать обязательную трехлетнюю отработку одним из условий допуска к периодической аккредитации, без которой медики и фармацевты не имеют права работать», — говорится в публикации.

В материале указали, что изначально в министерстве хотели штрафовать выпускников, учившихся за счет госбюджета, в случае отказа работать в госклиниках. По новым правилам их будут лишать возможности трудиться по своей специальности.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в июне прошлого года заявляла, что вузы должны сопровождать молодых специалистов в медицинской сфере до их трудоустройства и отвечать за него.

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