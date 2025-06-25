Тулун в Иркутской области оказался в эпицентре сильного урагана. Видео

На видео, опубликованном telegram-каналом Babr Mash, видно, что стихия особенно затронула центральную часть города. На улице Ленина зафиксировано подтопление. Одним из наиболее пострадавших объектов стал Дом культуры «Прометей» — у здания полностью сорвана крыша. Кроме того, по всему городу зафиксировано множество случаев падения деревьев, которые повредили припаркованные автомобили. В результате урагана часть микрорайонов Тулуна осталась без электроснабжения.