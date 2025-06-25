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В Смоленской области успешно решается вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

На заседании областного Правительства обсудили вопросы комплексной работы на этом важном направлении.

Источник: Комсомольская правда

До конца года за счет регионального бюджета будет приобретено 279 квартир для детей-сирот в 25 муниципальных округах, 16 квартир — на федеральные средства в Смоленском, Починковском и Кардымовском округах. В выборе жилья отдается предпочтение новым домам, написал в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Кроме того, будет предоставлено 20 сертификатов в размере 2,6 млн руб. на выплату детям-сиротам, достигшим возраста 23 лет, чтобы помочь им приобрести благоустроенное жилье, которое они выберут самостоятельно.

Всего за этот год охватим мерами поддержки и обеспечим жильём свыше 300 детей-сирот по всей области. Цель областных властей— обеспечить всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем до конца 2027 года, — отметил глава региона.