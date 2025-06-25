В Смоленской области успешно решается вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

До конца года за счет регионального бюджета будет приобретено 279 квартир для детей-сирот в 25 муниципальных округах, 16 квартир — на федеральные средства в Смоленском, Починковском и Кардымовском округах. В выборе жилья отдается предпочтение новым домам, написал в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.