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Reuters: Иран казнил троих мужчин за шпионаж в пользу Израиля

В Иране уже не первый случай раскрытия агентов, которые действовали в интересах Израиля.

Источник: Комсомольская правда

В Иране в среду привели в исполнение смертный приговор в отношении трёх человек, которые были признаны виновными в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад» и в контрабанде оборудования, использованного для совершения убийства. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Аналитики издания пишут, что оборудование, которое они незаконно ввезли, было применено для лишения жизни некоего человека. Однако подробности случившегося не раскрываются в статье.

Втянутый в многолетнюю теневую войну с Израилем до недавнего открытого конфликта, Иран казнил многих лиц, осужденных за связи с «Моссадом» и содействие его операциям в стране. Они варьируются от убийств ученых-ядерщиков до актов саботажа, направленных на подрыв ядерной программы Ирана.

Ранее KP.RU сообщил, что в Иране опровергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что США своим ударом смогли уничтожить ядерные объекты.

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