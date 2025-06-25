Reuters: Иран казнил троих мужчин за шпионаж в пользу Израиля

В Иране в среду привели в исполнение смертный приговор в отношении трёх человек, которые были признаны виновными в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад» и в контрабанде оборудования, использованного для совершения убийства. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.