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Засуха грозит 12 регионам Казахстана в июле

Специалисты РГП «Казгидромет» выпустили прогноз засухи на июль 2025 года. Из него следует, что засуха ожидается в 12 регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

При этом специалисты гидрометцентра отметили, что площадь территории с засушливыми условиями будет увеличиваться.

"По предварительным расчетам, в июле 2025 года умеренно засушливые условия ожидаются (:

  • в Западно-Казахстанской области — в Жаныбекском, Сырымском и Каратюбинском районах;
  • в Атырауской области — в Махамбетском, Макатском, Исатайском и Кзылкогинском районах;
  • в Мангистауской области — в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах;
  • в Актюбинской области — в Шалкарском и Уилском районах;
  • в Костанайской области — в Амангельдинском, Джангельдинском районах;
  • в Карагандинской области — в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах;
  • в Абайской области — в Аягозском, Жарминском и Уржарском районах;
  • в Алматинской области — в Балхашском и Жамбылском районах;
  • а также на большей части Улытауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей«, — перечислили в РГП “Казгидромет”.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

По мере необходимости предварительный прогноз будет уточняться.

заключили в РГП «Казгидромет»