Засуха грозит 12 регионам Казахстана в июле

При этом специалисты гидрометцентра отметили, что площадь территории с засушливыми условиями будет увеличиваться.
"По предварительным расчетам, в июле 2025 года умеренно засушливые условия ожидаются (:
- в Западно-Казахстанской области — в Жаныбекском, Сырымском и Каратюбинском районах;
- в Атырауской области — в Махамбетском, Макатском, Исатайском и Кзылкогинском районах;
- в Мангистауской области — в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах;
- в Актюбинской области — в Шалкарском и Уилском районах;
- в Костанайской области — в Амангельдинском, Джангельдинском районах;
- в Карагандинской области — в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах;
- в Абайской области — в Аягозском, Жарминском и Уржарском районах;
- в Алматинской области — в Балхашском и Жамбылском районах;
- а также на большей части Улытауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей«, — перечислили в РГП “Казгидромет”.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.
По мере необходимости предварительный прогноз будет уточняться.