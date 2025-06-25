Врач подсказала, как на этапе покупки выявить червивую черешню

Черешня является одной из самых популярных летних ягод, но покупка не всегда может приносить радость, поскольку порой ягоды могут оказаться червивыми. Врач-диетолог и инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru объяснила, как на этапе покупки выявить червивую черешню.
По словам собеседницы издания, черешня, по сути, представляет собой «кота в мешке» в силу того, на 100% заранее определить в момент покупки, будет ли ягода червивой, достаточно сложно. Мухина уточнила, что развитие гельминтов в черешне может произойти уже дома или по дороге домой, а на рынке могут показать образец ягоды на разрезе без обсеменения.
Врач предупредила, что основным вредителем является японская плодовая муха Drosophila suzukii, откладывающая яйца внутрь плодов, и при теплой погоде развитие личинок занимает около суток, а весь цикл от яйца до взрослой мухи завершается в течение 3−5 дней. В прохладных условиях, как заметила специалист, этот процесс может растянуться до 7−10 дней.
Собеседница издания обратила внимание на то, что самым главным контролем за этими вредителями является применение различных методов, включая соблюдение санитарных норм хранения и транспортировки, использование ловушек или применение пестицидов, но есть несколько рекомендаций, которые могут помочь минимизировать риск покупки некачественного продукта.
Специалист объяснила, что покупателям стоит обращать внимание на внешний вид ягод, которые должны быть упругими, гладкими и без повреждений. Она подчеркнула, что на присутствие насекомых в черешне могут указывать трещины и пятна. Кроме того, Мухина указала, что запах также даст подсказку о свежести ягоды, ведь здоровая черешня обладает сладким ароматом, а кислый или гнилостный запах, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что плоды уже несвежие и потенциально могут быть червивыми.
К тому же собеседница издания порекомендовала тщательно мыть ягоды перед употреблением, поскольку это не только поможет убрать остатки пестицидов, но и уменьшит вероятность наличия паразитов.
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