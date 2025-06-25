Врач подсказала, как на этапе покупки выявить червивую черешню

Специалист объяснила, что покупателям стоит обращать внимание на внешний вид ягод, которые должны быть упругими, гладкими и без повреждений. Она подчеркнула, что на присутствие насекомых в черешне могут указывать трещины и пятна. Кроме того, Мухина указала, что запах также даст подсказку о свежести ягоды, ведь здоровая черешня обладает сладким ароматом, а кислый или гнилостный запах, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что плоды уже несвежие и потенциально могут быть червивыми.