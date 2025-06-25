В Пензе закрыли аэропорт

Вслед за аэропортом Саратова закрыта воздушная гавань Пензы. Об этом сообщили в Росавиации. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пенза», — говорится в заявлении ведомства. Пресс-релиз размещен в telegram-канале Росавиации.