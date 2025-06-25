В Тольятти появился глава Департамента городского хозяйства — Станислав Мелешко

Сегодня в администрации городского округа Тольятти произошла важная кадровая смена: на должность руководителя департамента городского хозяйства назначен Станислав Мелешко. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.
Станислав Станиславович родился в 1981 году в городе Магадане. Образование он получил в несколько вузов: в 2002 году окончил Тольяттинский государственный университет по специальности «Технология машиностроения».
В 2006-м — Оренбургский государственный университет по направлению «Финансы и кредит», а в 2024 году прошёл переподготовку в Краснодарском институте повышения квалификации, освоив программу по «Государственному и муниципальному управлению».
До приезда в Тольятти Мелешко работал в сфере коммунального хозяйства города Краснодара, а последним местом работы стал Запорожский регион, где он занимал должность заместителя директора Фонда развития промышленности области.
Его разноплановый опыт и знание механизмов управления позволяют надеяться, что Станислав Мелешко быстро войдёт в курс дел.
И начнёт эффективную работу по вопросам благоустройства, содержания городской инфраструктуры и создания комфортной среды для жизни тольяттинцев, — отметил городской глава.
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