Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти появился глава Департамента городского хозяйства — Станислав Мелешко

Сегодня в администрации городского округа Тольятти произошла важная кадровая смена: на должность руководителя департамента городского хозяйства назначен Станислав Мелешко.

Сегодня в администрации городского округа Тольятти произошла важная кадровая смена: на должность руководителя департамента городского хозяйства назначен Станислав Мелешко. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Станислав Станиславович родился в 1981 году в городе Магадане. Образование он получил в несколько вузов: в 2002 году окончил Тольяттинский государственный университет по специальности «Технология машиностроения».

В 2006-м — Оренбургский государственный университет по направлению «Финансы и кредит», а в 2024 году прошёл переподготовку в Краснодарском институте повышения квалификации, освоив программу по «Государственному и муниципальному управлению».

До приезда в Тольятти Мелешко работал в сфере коммунального хозяйства города Краснодара, а последним местом работы стал Запорожский регион, где он занимал должность заместителя директора Фонда развития промышленности области.

Его разноплановый опыт и знание механизмов управления позволяют надеяться, что Станислав Мелешко быстро войдёт в курс дел.

И начнёт эффективную работу по вопросам благоустройства, содержания городской инфраструктуры и создания комфортной среды для жизни тольяттинцев, — отметил городской глава.

Подпишись на телеграм-канал «МК в Самаре» и наш канал в Дзене — там самые интересные новости Самары и региона.