Аракчи: Удары по Ирану лишь усилили его решимость развивать ядерную программу

Преступные действия со стороны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, лишь усилили решимость государства и дальше развивать свою ядерную программу. Такое заявление сделал в интервью изданию Al Araby Al Jadeed руководитель иранского МИД Аббас Аракчи.
«(Удары США и Израиля — прим. ред.) положительным образом отразятся (на стремлении Исламской Республики продолжать развитие своей ядерной программы). Она укрепляет нашу волю, делает нас более решительными и упорными», — сообщил Аракчи.
По его словам, Иран приложил огромные усилия для достижения технологических успехов, а ученые жертвовали жизнью ради этой цели. Он добавил, что страна пережила санкции и войну именно из-за стремления к этим технологиям, и подчеркнул, что Иран не собирается отказываться от своих научных достижений в области атомной энергетики.
Напомним, что 24 июня американский лидер Дональд Трамп неожиданно объявил о завершении конфликта между Ираном и Израилем. Он отметил, что обе страны смогли достичь ряда соглашений, включая установление режима прекращения огня. По словам Трампа, перемирие носит бессрочный характер. Однако позднее Израиль вновь атаковал Иран, после чего Тегеран нанес ответный удар.