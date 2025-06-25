Аракчи: Удары по Ирану лишь усилили его решимость развивать ядерную программу

По его словам, Иран приложил огромные усилия для достижения технологических успехов, а ученые жертвовали жизнью ради этой цели. Он добавил, что страна пережила санкции и войну именно из-за стремления к этим технологиям, и подчеркнул, что Иран не собирается отказываться от своих научных достижений в области атомной энергетики.