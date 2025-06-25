Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ

Парламент исламской республики Иран проголосовал за прекращение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает местный телеканал Press TV. Ранее сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ готовы вновь проверять ядерные материалы в Иране.

Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ.

Парламент исламской республики Иран проголосовал за прекращение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает местный телеканал Press TV. Ранее сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ готовы вновь проверять ядерные материалы в Иране.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше