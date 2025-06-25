Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ.
Парламент исламской республики Иран проголосовал за прекращение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает местный телеканал Press TV. Ранее сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ готовы вновь проверять ядерные материалы в Иране.
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Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.Читать дальше