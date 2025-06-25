В Крыму продлен запрет на посещение лесов

Как уточнили в пресс-службе, в этот период запрещено разводить костры, сжигать сухостой, мусор, бытовые отходы и порубочные остатки. Также нельзя заниматься газосварочными работами. При этом есть разрешенные для отдыха места в горно-лесной зоне.