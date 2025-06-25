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В Крыму продлен запрет на посещение лесов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. В Крыму продлили ограничения на пребывание в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности. Об этом сообщили в минприроды республики.

«На территории земель лесного фонда Республики Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Главная цель — обеспечение пожарной безопасности», — говорится в официальном Telegram-канале министерства.

Как уточнили в пресс-службе, в этот период запрещено разводить костры, сжигать сухостой, мусор, бытовые отходы и порубочные остатки. Также нельзя заниматься газосварочными работами. При этом есть разрешенные для отдыха места в горно-лесной зоне.

Ранее в Севастополе также запретили посещать лесные зоны до 9 июля из-за высокой пожароопасности, однако специально отведенные места для отдыхающих также имеются.

Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован Минэкологии и природных ресурсов РК.