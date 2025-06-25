ЗАГС назвал редкие и популярные имена детей в июне в Ростовской области

Среди женских имен выделяется Лианна, а также Чанатхон, которое можно интерпретировать как «сердечная госпожа» или «душевная госпожа» (где «Чанан» — «душевный/сердечный», а «Хон» — госпожа). Кроме того, необычными стали имена Сарвиназ, Илиана и Мона.