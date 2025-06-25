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ЗАГС назвал редкие и популярные имена детей в июне в Ростовской области

В июне 2025 года в Ростовской области зарегистрированы новорожденные с редкими именами, согласно данным аналитического реестра ЗАГС, опубликованным 25 июня.

Среди женских имен выделяется Лианна, а также Чанатхон, которое можно интерпретировать как «сердечная госпожа» или «душевная госпожа» (где «Чанан» — «душевный/сердечный», а «Хон» — госпожа). Кроме того, необычными стали имена Сарвиназ, Илиана и Мона.

Традиционно востребованными остались имена София (287), Мария (256), Ева (246), Варвара (239) и Анна (222).

У мальчиков одно из самых необычных имен — Альпарслан, тюркского происхождения, означающее «храбрый лев». В области также появились Валерьян, Демис, Нодар и Вагиф.

Лидерами по популярности среди мужских имен стали Михаил (325), Александр (302), Артем (275), Иван (248) и Матвей (247).