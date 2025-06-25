Работники Иркутского зоопарка объяснили, почему не могут спасти медведицу Машу

В поселке Листвянка продолжается обсуждение судьбы медведицы Маши, которая осталась одна на территории бывшего мини-зоопарка «Живые медведи». Видео с животным в старом вольере вызвало волну обсуждений в соцсетях — некоторые жители высказывали опасения, что медведица может голодать. Однако специалисты успокаивают: состояние животного не вызывает тревоги.