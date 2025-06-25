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Работники Иркутского зоопарка объяснили, почему не могут спасти медведицу Машу

Иркутский зоопарк не сможет забрать к себе медведицу Машу из Листвянки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Листвянка продолжается обсуждение судьбы медведицы Маши, которая осталась одна на территории бывшего мини-зоопарка «Живые медведи». Видео с животным в старом вольере вызвало волну обсуждений в соцсетях — некоторые жители высказывали опасения, что медведица может голодать. Однако специалисты успокаивают: состояние животного не вызывает тревоги.

— По внешнему виду заметно, что медведица получает регулярное питание — она упитанная, шерсть в хорошем состоянии, — поясняла Ангелина Никитина, директор «Сибирского зоопарка» в разговоре с КП-Иркутск.

По данным КП-Иркутск, Маше около 25 лет — это почтенный возраст для медведя. Прежний владелец зоопарка, продавая территорию, не смог найти для хищницы нового места из-за строгих требований к содержанию таких животных.

— К сожалению, мы физически не можем принять Машу, — объясняют представители Иркутского зоопарка. — Содержим четырех собственных медведей и не имеем свободных вольеров. К тому же работаем на арендованной территории.

«Сибирский зоопарк» также не имеет возможности разместить у себя новую хищницу. Пока Россельхознадзор и природоохранная прокуратура проводят проверки, эксперты предлагают оптимальное решение — модернизировать существующий вольер Маши. Это позволит обеспечить животному комфортные условия без стресса от переезда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкале в районе мыса Малый Кадильный заметили медвежонка.