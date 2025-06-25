Плакаты об участниках ВОВ разместят на улицах Москвы

«В рамках проекта на 80 улицах Москвы разместят плакаты. Они расскажут об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена увековечили в городской топонимике. Информационные материалы можно будет увидеть на остановках общественного транспорта, киосках с прессой и классических билбордах», — говорится в сообщении.