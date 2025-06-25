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Плакаты об участниках ВОВ разместят на улицах Москвы

Плакаты об участниках Великой Отечественной войны разместят на 80 улицах Москвы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Плакаты об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена увековечили в городской топонимике, разместят на 80 улицах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что плакаты разместят в рамках просветительского проекта «Рядом», посвященного людям, в честь которых назвали столичные улицы.

«В рамках проекта на 80 улицах Москвы разместят плакаты. Они расскажут об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена увековечили в городской топонимике. Информационные материалы можно будет увидеть на остановках общественного транспорта, киосках с прессой и классических билбордах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что каждая из 80 улиц названа в честь одного из героев Великой Отечественной войны. Так, на проспекте Маршала Жукова появились билборды, посвященные Георгию Жукову — полководцу, сыгравшему ключевую роль в войне.

«Похожие плакаты уже разместили еще на некоторых улицах, например, на улицах Летчицы Тарасовой, Покрышкина и Артамонова», — отмечается в сообщении.