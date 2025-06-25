В Омске появится уникальный путеводитель по Молодежной столице России

В Омске в День молодежи презентуют уникальный путеводитель по Молодежной столице России. Маршрут был разработан совместно омской молодежью и специалистами программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Аналогичный проект также реализован во второй Молодёжной столице страны — Перми.
Новый путеводитель станет удобным инструментом для самостоятельных путешествий. В него войдут сведения о ключевых достопримечательностях Омска, памятных местах и популярных локациях, которые будут интересны омской молодежи. Также в путеводитель включат локации для активного и познавательного отдыха омичей. Впервые каждый тревел-гид дополнен интерактивной картой города от сервиса 2ГИС, где отмечены все локации и шесть эксклюзивных маршрутов от программы «Больше, чем путешествие».
«В прошлом году программа “Больше, чем путешествие” стала основным навигатором Дня молодежи: мы провели экскурсии для 1700 гостей и выпустили первые электронные и аудиогиды по Владивостоку и Москве. Этот успешный опыт решили повторить в 2025 году, но теперь путеводители по Омску и Перми выйдут и в печатном виде», — отметила генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.
Публичная презентация маршрутов состоится 28 июня. Помимо этого, уже сейчас на сайте и в мобильном приложении 2ГИС доступны эксклюзивные подборки по Омску и Перми, включающие 8−10 самых интересных локаций. Эти подборки помогут познакомиться с богатой историей городов, культурным кодом Омской области и Пермского края, а также с креативными пространствами, способствующими развитию молодежных сообществ. В карточки объектов на 2ГИС интегрированы записи аудиогидов, позволяющие прослушать короткие рассказы о каждой достопримечательности.
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