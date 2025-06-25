В Омске появится уникальный путеводитель по Молодежной столице России

Новый путеводитель станет удобным инструментом для самостоятельных путешествий. В него войдут сведения о ключевых достопримечательностях Омска, памятных местах и популярных локациях, которые будут интересны омской молодежи. Также в путеводитель включат локации для активного и познавательного отдыха омичей. Впервые каждый тревел-гид дополнен интерактивной картой города от сервиса 2ГИС, где отмечены все локации и шесть эксклюзивных маршрутов от программы «Больше, чем путешествие».