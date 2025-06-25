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Фонда пенсионного и социального страхования не предоставил уфимским детям-инвалидам техсредства для реабилитации

В Уфе Фонд соцстрахования не стал помогать двум детям-инвалидам.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Уфе детей-инвалидов обеспечили техническими средствами реабилитации лишь после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуроры выяснили, что региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования России более полугода не предоставляло необходимые приспособления двум детям в возрасте восьми и девяти лет с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Прокуратура обратилась в суд с исками о защите прав несовершеннолетних. Инстанция удовлетворила требования и обязала Фонд соцстрахования предоставить детям необходимые изделия и выплатить компенсацию морального вреда.

— Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования права детей восстановлены, они получили необходимые средства реабилитации, — сообщает надзорное ведомство.

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