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В частные дома самарцев проведут инфраструктуру за счёт областного бюджета

В Самарской области более 20 тысяч земельных участков с 2011 года, на которых построили чуть больше тысячи домов из-за проблем с созданием инженерных коммуникаций: дорог, канализации, водоснабжения и водоотведения.

В Самарской области более 20 тысяч земельных участков с 2011 года, на которых построили чуть больше тысячи домов из-за проблем с созданием инженерных коммуникаций: дорог, канализации, водоснабжения и водоотведения.

Для решения этой проблемы губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ, по которому впервые в регионе на создание необходимой инфраструктуры будут выделяться средства из областного бюджета. Газ и электричество будут подключаться по заявлениям владельцев через ресурсоснабжающие организации.

Средства будут выделяться муниципалитетам на конкурсной основе. Заявки будут приниматься с 24 июня в течение 15 дней. Вопрос с улучшением жилищных условий для многодетных семей глава региона также поднимал на личном приёме 17 июня.

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