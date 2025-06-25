Пермяков приглашает на День молодежи «Библиотека для молодежи»

В пятницу, 27 июня, модельная библиотека № 2 им. Н. В. Гоголя «Библиотека для молодежи» (шоссе Космонавтов, 110) отметит День молодежи.
В этот день в библиотеке запланирован ряд мероприятий (12+):
— в 13:00 начнется мастер-класс «Своими глазами» — создание образов города Перми на деревянных спилах. Регистрация здесь;
— в 15:00 стартует мастер-класс по созданию парных 3D-стикеров для телефона. Регистрация здесь;
— в 18:00 пройдет квиз «Кликай на тренды» — для участия нужна команда от 2 до 5 человек, регистрация здесь;
— с 13:00 до 19:00 состоится Гоголь-квест, в котором могут участвовать команды от 2 до 7 человек. Регистрация здесь.
Весь день будут продолжаться квест-бот с призами, настольные игры и работа видеостудии.