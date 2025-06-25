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В Самаре идет реставрация дома Субботина-Маркинсона в готическом стиле

В Самаре продолжается восстановление знаменитого дома Субботина-Маркинсона, выполненного в готическом стиле.

В Самаре продолжается восстановление знаменитого дома Субботина-Маркинсона, выполненного в готическом стиле.

Мы подготовили фото хода реставрации:

Здание расположено на улице Алексея Толстого, 30 и является памятником архитектуры. В последние годы оно находилось в упадке, но недавно было принято решение о реставрации. Фасад дома уже побелили и, кажется, сохранили уникальную зеленую плитку.

Дом был построен в 1851 году по проекту архитектора Михаила Квятковского. В начале XX века его реконструировали и владельцем здания стал Андрей Субботин.

Перед самой октябрьской революцией домом стал владеть Давид Маркинсон.

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