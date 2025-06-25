Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фото: реставрация дома Субботина-Маркинсона в готическом стиле в Самаре

Мы запечатлели ход реставрации дома, включенного в список объектов культурного наследия федерального значения. Это дом Субботина-Маркинсона, выполненный в готическом стиле. Адрес — Алексея Толстого, 30.

13

Мы запечатлели ход реставрации дома, включенного в список объектов культурного наследия федерального значения в Самаре. Это дом Субботина-Маркинсона, выполненный в готическом стиле. Адрес — Алексея Толстого, 30.