Фото: реставрация дома Субботина-Маркинсона в готическом стиле в Самаре

13
Мы запечатлели ход реставрации дома, включенного в список объектов культурного наследия федерального значения в Самаре. Это дом Субботина-Маркинсона, выполненный в готическом стиле. Адрес — Алексея Толстого, 30.
Мы запечатлели ход реставрации дома, включенного в список объектов культурного наследия федерального значения. Это дом Субботина-Маркинсона, выполненный в готическом стиле. Адрес — Алексея Толстого, 30.
Мы запечатлели ход реставрации дома, включенного в список объектов культурного наследия федерального значения в Самаре. Это дом Субботина-Маркинсона, выполненный в готическом стиле. Адрес — Алексея Толстого, 30.