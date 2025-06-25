Подробный прогноз погоды на июль 2025 года предоставили в Ростовской области

В первой декаде месяца осадки возможны только с 4 по 6 июля, в остальной период должно быть ясно или малооблачно. Ожидается постепенное повышение дневной температуры воздуха: на юге региона — от +26 до +32, на севере — от +24 до +29 градусов. По ночам прогнозируют от +11 до +19 градусов в зависимости от территории.