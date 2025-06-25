Подробный прогноз погоды на июль 2025 года предоставили в Ростовской области

В Ростовской области составили подробный прогноз погоды на июль 2025 года. Долгосрочные расчеты синоптиков опубликованы на портале Гисметео.
В первой декаде месяца осадки возможны только с 4 по 6 июля, в остальной период должно быть ясно или малооблачно. Ожидается постепенное повышение дневной температуры воздуха: на юге региона — от +26 до +32, на севере — от +24 до +29 градусов. По ночам прогнозируют от +11 до +19 градусов в зависимости от территории.
Вторая декада июля должна быть дождливой. В частности, осадки возможны с 11 по 13, 15 и 16, а также 19 и 20 июля. В этот период днем обещают до +30−33 градусов, по ночам — до +21−23 градусов.
В конце месяца погода существенно не изменится. Пасмурные дни будут перемежаться солнечными, а на столбиках термометров будет до +29−33 градусов днем и до +21−23 градусов по ночам.
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