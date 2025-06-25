Жителя Хабаровского края оштрафовали за провокационную татуировку

В Хабаровском крае суд признал жителя района имени Лазо виновным в административном правонарушении за публичное демонстрирование татуировки, содержащей символику, признанную экстремистской. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Как отметили в суде, речь идет о рисунке на запястье левой руки, который был открыт для обозрения посторонних. По заключению эксперта, изображение на теле мужчины содержало элементы, сходные до степени смешения с символикой международного движения, деятельность которого запрещена в России. В судебном заседании гражданин признал вину и пояснил, что впоследствии удалил татуировку.
Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Решение пытались обжаловать: в апелляционной жалобе утверждалось, что татуировку никто не видел, а обвинения якобы основаны на оговоре.
Однако суд второй инстанции не нашёл оснований для отмены постановления. Апелляционная жалоба отклонена, решение суда оставлено в силе.