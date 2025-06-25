Жителя Хабаровского края оштрафовали за провокационную татуировку

Как отметили в суде, речь идет о рисунке на запястье левой руки, который был открыт для обозрения посторонних. По заключению эксперта, изображение на теле мужчины содержало элементы, сходные до степени смешения с символикой международного движения, деятельность которого запрещена в России. В судебном заседании гражданин признал вину и пояснил, что впоследствии удалил татуировку.