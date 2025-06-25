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Жителя Хабаровского края оштрафовали за провокационную татуировку

Рисунок схож до степени смешения с символикой экстремистской организации.

Источник: AP 2024

В Хабаровском крае суд признал жителя района имени Лазо виновным в административном правонарушении за публичное демонстрирование татуировки, содержащей символику, признанную экстремистской. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Как отметили в суде, речь идет о рисунке на запястье левой руки, который был открыт для обозрения посторонних. По заключению эксперта, изображение на теле мужчины содержало элементы, сходные до степени смешения с символикой международного движения, деятельность которого запрещена в России. В судебном заседании гражданин признал вину и пояснил, что впоследствии удалил татуировку.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Решение пытались обжаловать: в апелляционной жалобе утверждалось, что татуировку никто не видел, а обвинения якобы основаны на оговоре.

Однако суд второй инстанции не нашёл оснований для отмены постановления. Апелляционная жалоба отклонена, решение суда оставлено в силе.