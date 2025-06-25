Петербург готовится к большим перекрытиям из-за «Алых парусов»

В разное время для проезда будут недоступны несколько переправ:
с 19:50 26 июня до 2:30 27 июня, с 19:50 27 июня до 2:30 28 июня и с 12:00 28 июня до 13:00 29 июня — Троицкий мост;
с 19:00 27 июня до 4:00 28 июня и с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня — Дворцовый мост;
с 20:00 до 20:35 27 июня и с 21:00 28 июня до 6:00 29 июня — Благовещенский мост;
с 14:00 28 июня до 6:00 29 июня — Биржевой мост;
с 21:00 28 июня до 6:00 29 июня — Тучков мост;
с 0:00 до 6:00 29 июня — Литейный мост.
Первая крупная партия перекрытий запланирована с 27 на 28 июня. С 19:00 27 июня до 4:00 28 июня закроют Биржевую площадь и проезд, Университетскую и Адмиралтейскую набережные, Сенатскую площадь, Английскую набережную, Адмиралтейский проезд, Керченский, Азовский и Черноморский переулки, Дворцовый проезд и площадь, часть Невского проспекта, Дворцовую набережную, Миллионную улицу, Суворовскую площадь, набережные Кутузова и набережную Лебяжьей канавки и Троицкую площадь П. С.
Самые масштабные перекрытия запланированы с 14:00 28 июня до 6:00 29 июня. Помимо Биржевого моста, движение закроют на 87 улицах в центре, на Васильевском острове и Петроградской стороне.
Помимо этого, с 18:00 28 июня до 6:00 29 июня закроют Конногвардейский бульвар, а с 19:00 28 июня до 6:00 29 июня — Английскую набережную и Галерную улицу.
А с 21:00 28 июня до 6:00 29 июня будет перекрыто движение транспорта по набережной Макарова, Кадетской линии, улице Академика Лебедева, Пироговской набережной, набережной Лейтенанта Шмидта, площади Труда, Замятину переулку и набережной Ново-Адмиралтейского канала.
Также до 23:59 29 июня сужена проезжая часть Дворцовой набережной от дома 38 до Эрмитажного моста. А с 9:00 2 июля до 23:59 7 июля аналогичное ограничение введут в проезде вдоль домов 4 и 6−8 по Дворцовой площади.
Помимо этого, водителей ждут ограничения парковки.