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Петербург готовится к большим перекрытиям из-за «Алых парусов»

Петербургу в ближайшие дни предстоят масштабные ограничения движения из-за проведения праздника выпускников «Алые паруса». Сам он пройдет 28 июня, но перекрытия стартуют на несколько дней раньше.

Источник: комитет по транспорту Петербурга

В разное время для проезда будут недоступны несколько переправ:

с 19:50 26 июня до 2:30 27 июня, с 19:50 27 июня до 2:30 28 июня и с 12:00 28 июня до 13:00 29 июня — Троицкий мост;

с 19:00 27 июня до 4:00 28 июня и с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня — Дворцовый мост;

с 20:00 до 20:35 27 июня и с 21:00 28 июня до 6:00 29 июня — Благовещенский мост;

с 14:00 28 июня до 6:00 29 июня — Биржевой мост;

с 21:00 28 июня до 6:00 29 июня — Тучков мост;

с 0:00 до 6:00 29 июня — Литейный мост.

Первая крупная партия перекрытий запланирована с 27 на 28 июня. С 19:00 27 июня до 4:00 28 июня закроют Биржевую площадь и проезд, Университетскую и Адмиралтейскую набережные, Сенатскую площадь, Английскую набережную, Адмиралтейский проезд, Керченский, Азовский и Черноморский переулки, Дворцовый проезд и площадь, часть Невского проспекта, Дворцовую набережную, Миллионную улицу, Суворовскую площадь, набережные Кутузова и набережную Лебяжьей канавки и Троицкую площадь П. С.

Самые масштабные перекрытия запланированы с 14:00 28 июня до 6:00 29 июня. Помимо Биржевого моста, движение закроют на 87 улицах в центре, на Васильевском острове и Петроградской стороне.

Помимо этого, с 18:00 28 июня до 6:00 29 июня закроют Конногвардейский бульвар, а с 19:00 28 июня до 6:00 29 июня — Английскую набережную и Галерную улицу.

А с 21:00 28 июня до 6:00 29 июня будет перекрыто движение транспорта по набережной Макарова, Кадетской линии, улице Академика Лебедева, Пироговской набережной, набережной Лейтенанта Шмидта, площади Труда, Замятину переулку и набережной Ново-Адмиралтейского канала.

Также до 23:59 29 июня сужена проезжая часть Дворцовой набережной от дома 38 до Эрмитажного моста. А с 9:00 2 июля до 23:59 7 июля аналогичное ограничение введут в проезде вдоль домов 4 и 6−8 по Дворцовой площади.

Помимо этого, водителей ждут ограничения парковки.