Петербург готовится к большим перекрытиям из-за «Алых парусов»

Первая крупная партия перекрытий запланирована с 27 на 28 июня. С 19:00 27 июня до 4:00 28 июня закроют Биржевую площадь и проезд, Университетскую и Адмиралтейскую набережные, Сенатскую площадь, Английскую набережную, Адмиралтейский проезд, Керченский, Азовский и Черноморский переулки, Дворцовый проезд и площадь, часть Невского проспекта, Дворцовую набережную, Миллионную улицу, Суворовскую площадь, набережные Кутузова и набережную Лебяжьей канавки и Троицкую площадь П. С.