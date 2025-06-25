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День многодетной семьи предложили ввести в Хабаровском крае

Проект закона предусматривает проведение торжественных мероприятий, награждений, образовательных акций и благотворительных инициатив в поддержку многодетных.

Источник: Freepik

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края предложили учредить новую памятную дату — День многодетной семьи. Соответствующий законопроект появился на сайте краевого парламента.

Согласно документу, новая дата будет отмечаться ежегодно 21 декабря. Ее цель — подчеркнуть значимость многодетных семей, укрепить традиционные семейные ценности и привлечь внимание к вопросам социальной поддержки таких семей на территории региона.

Проект закона также предусматривает проведение торжественных мероприятий, награждений, образовательных акций и благотворительных инициатив в поддержку многодетных. Участие в них смогут принимать государственные и муниципальные органы, а также общественные организации.

Финансирование мероприятий планируется осуществлять за счет средств краевого бюджета и других источников, не запрещенных законодательством. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.