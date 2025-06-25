«Был прекрасным руководителем и человеком»: ушел из жизни бывший глава Белорецкого района Башкирии

Занимал различные руководящие должности: возглавлял Белорецкую киносеть, райпотребсоюз, был заместителем председателя райисполкома, начальником дорожно-строительного управления, председателем Уфимского городского потребобщества. В 1996 году возглавил Белорецкий районный Совет депутатов и администрацию района, а в 2000 году, после объединения города и района, стал главой администрации Белорецка и Белорецкого района.