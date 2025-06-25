«Был прекрасным руководителем и человеком»: ушел из жизни бывший глава Белорецкого района Башкирии

Вчера, 24 июня, на 85-м году жизни умер бывший глава Белорецкого района Башкирии Евгений Карепанов. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Евгений Яковлевич родился 17 июня 1941 года в Белорецке, детство провел в деревне Шушпа. Начал трудовой путь в 1959 году после окончания Белорецкого медицинского училища, работал заведующим фельдшерско-акушерским пунктом, затем стал инструктором райкома комсомола.
Занимал различные руководящие должности: возглавлял Белорецкую киносеть, райпотребсоюз, был заместителем председателя райисполкома, начальником дорожно-строительного управления, председателем Уфимского городского потребобщества. В 1996 году возглавил Белорецкий районный Совет депутатов и администрацию района, а в 2000 году, после объединения города и района, стал главой администрации Белорецка и Белорецкого района.
После выхода на пенсию в 2003 году Евгений Яковлевич до 2016-го работал председателем Совета муниципального района.
Евгений Карепанов был удостоен высоких государственных наград, включая ордена «Знак Почета», Дружбы народов и «За заслуги перед Республикой Башкортостан», а также почетных званий Отличника образования и Заслуженного работника торговли Башкирии.
Администрация Белорецкого района выразила глубокие соболезнования родным и близким Евгения Яковлевича, отметив его выдающиеся личные качества — требовательность, справедливость, умение слушать людей и оперативно решать проблемы.
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