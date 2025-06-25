Для ЕГЭ по истории выделят отдельный день

«У нас никаких проблем это не вызывает», — отметил Музаев, пояснив, что решение может быть принято в случае значительного увеличения числа выпускников, выбирающих историю, пишет «Профиль». «Если количество сдающих будет соизмеримо с математикой и русским языком, тогда придется делать отдельный день», — уточнил Музаев.