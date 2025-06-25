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Для ЕГЭ по истории выделят отдельный день

ЕГЭ по истории будут проводить в отдельный день.

Экзамен по истории в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в будущем могут начать проводить в отдельный день. Об этом 25 июня сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, слова которого приводит ТАСС.

«У нас никаких проблем это не вызывает», — отметил Музаев, пояснив, что решение может быть принято в случае значительного увеличения числа выпускников, выбирающих историю, пишет «Профиль». «Если количество сдающих будет соизмеримо с математикой и русским языком, тогда придется делать отдельный день», — уточнил Музаев.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать ЕГЭ по истории обязательным при поступлении в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Эта инициатива прозвучала на встрече главы государства с редакторами нового учебника по истории.

Таким образом, интерес к предмету может вырасти, что потребует организационных изменений в графике ЕГЭ.