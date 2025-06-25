25 июня в Красноярском крае открыли третий официальный пляж — он находится в урочище Каштак за селом Даурское. Место признали безопасным для купания и отдыха специалисты регионального Роспотребнадзора.
— Это третий водный объект на территории края (за исключением ЗАТО), предназначенный для рекреационных целей, который имеет документ, подтверждающий санитарно-эпидемиологическую безопасность, — добавили в ведомстве.
Пляж находится на Красноярском водохранилище. Другие места для отдыха расположены около озеро-парка «Емельяновское» и у озера Зеркальное в Татышев-парке.
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