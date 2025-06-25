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В Красноярском крае открыли третий официальный пляж

Еще одни пляж официально открылся в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

25 июня в Красноярском крае открыли третий официальный пляж — он находится в урочище Каштак за селом Даурское. Место признали безопасным для купания и отдыха специалисты регионального Роспотребнадзора.

— Это третий водный объект на территории края (за исключением ЗАТО), предназначенный для рекреационных целей, который имеет документ, подтверждающий санитарно-эпидемиологическую безопасность, — добавили в ведомстве.

Пляж находится на Красноярском водохранилище. Другие места для отдыха расположены около озеро-парка «Емельяновское» и у озера Зеркальное в Татышев-парке.

Ранее мы писали, что один из крупнейших маркетплейсов страны запускает первую очередь нового логистического комплекса в регионе.