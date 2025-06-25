Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зато камеры фиксации не зарастают!»: омичи возмутились заросшими светофорами

Омские автолюбители столкнулись с практически незримым светофором на Пушкинском тракте.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 24 июня, в паблике городских новостей «Аварийный Омск», появилось обращение к омской мэрии по поводу буквально утонувшего в зелени листвы светофора.

«Пушкинский тракт. Администрация города Омска, это нормально что по городу знаки и светофоры в зарослях?», — сообщил житель города, подтвердив свои слова убедительной фотографией.

В комментариях омича активно поддержали горожане. Женщина по имени Надежда посетовала на свои неоднократные и бесплодные звонки в организацию «Транссигнал», которая занимается в Омске обслуживанием технических средств организации дорожного движения. Один из читателей шутил на тему «ведь город-сад у нас!», а еще один омич с сарказмом заметил, что камеры видеофиксации нарушений ПДД, почему-то никогда не зарастают.

Последнее слово в комментариях осталось за Управлением дорожного хозяйства и благоустройства омской мэрии, которое пообещало провести необходимые работы до конца следующей недели.