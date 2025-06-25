«Зато камеры фиксации не зарастают!»: омичи возмутились заросшими светофорами

Вчера, 24 июня, в паблике городских новостей «Аварийный Омск», появилось обращение к омской мэрии по поводу буквально утонувшего в зелени листвы светофора.
«Пушкинский тракт. Администрация города Омска, это нормально что по городу знаки и светофоры в зарослях?», — сообщил житель города, подтвердив свои слова убедительной фотографией.
В комментариях омича активно поддержали горожане. Женщина по имени Надежда посетовала на свои неоднократные и бесплодные звонки в организацию «Транссигнал», которая занимается в Омске обслуживанием технических средств организации дорожного движения. Один из читателей шутил на тему «ведь город-сад у нас!», а еще один омич с сарказмом заметил, что камеры видеофиксации нарушений ПДД, почему-то никогда не зарастают.
Последнее слово в комментариях осталось за Управлением дорожного хозяйства и благоустройства омской мэрии, которое пообещало провести необходимые работы до конца следующей недели.