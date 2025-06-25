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76 нарушителей особого противопожарного режима оштрафовали в Ростовской области

Жителям Дона напомнили о штрафах за нарушение особого противопожарного режима.

Источник: Комсомольская правда

С начала действия особого противопожарного режима в Ростовской области оштрафовали 76 нарушителей, в общей сложности они заплатят более 2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

В экстренном ведомстве напоминают: особый противопожарный режим на Дону действует с 30 апреля. В этот период нельзя палить костры и выжигать сухую растительность.

Штрафы увеличены: для граждан они составляют до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей, для предпринимателей — до 80 тысяч рубле, для юрлиц — до 800 тысяч рублей.

Напомним также в регионе в целях пожарной безопасности ввели ограничения на пребывание в лесах.

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